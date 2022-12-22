رئيس المجلس الأعلى فزان يحمّل الدبيبة مسؤولية سلامة عبدالله السنوسي ويحذّره من تسليمه لواشنطن

حمّل، رئيس المجلس الأعلى فزان، هارون علي أرحومه، مسؤولية سلامة رئيس المخابرات الليبية السابق، عبدالله السنوسي، إلى رئيس الحكومة المنتهية، عبد الحميد الدبيبة شخصيًا.

أرحومه، وفي تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، قال: “هناك أخبارًا متداولة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل، تفيد بمطالبة واشنطن بتسليم عبد الله السنوسي، مؤكداً أنه في حال تم تسليمه سيكون هناك تصعيد غير متوقع”.

وأكد أرحومه، أن هناك احتقانًا كبيرًا بسبب تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي، كما أن هناك تخوفًا من تسليم السنوسي أو أي مواطن ليبي آخر.

وقال: “سنغلق مضطرين صمامات النهر الصناعي وستموت المدن عطشًا، والحقول النفطية الجنوبية ستصبح خبرًا منسيًا، خصوصاً أن الجنوب غير مستفيد بها ويستفيد بها آخرون”.

وحذّر أرحومه، من الإقدام على تسليم عبدالله السنوسي، خاصة وأن القضية سويت سياسيًا وقانونيًا بين ليبيا والولايات المتحدة، وانتهت باتفاقية وتعويضات دفعت في السابق.

وقال: “كانت لنا اجتماعات سابقة مع الدبيبة والمجلس الرئاسي ووزيرة العدل والنائب العام، وتم شرح الوضعي الصحي للسنوسي داخل محبسه، وتحصلنا على وعود من الدبيبة، لكنها لم تنفذ منذ ذلك الوقت”.

وأضاف أرحومه، أن “التصعيد ليس تهديدًا فقط، بل سيتم تنفيذه لأنه ليس لدينا أية حلول أخرى”.

وقال: “الفترة الماضية تم منع لجنة من الأطباء من الدخول على السنوسي، للكشف عن وضعه الصحي غير المطمئن خصوصًا، بعد خضوعه لإجراء عمليتي “قسطرة ودعامات” المدة الماضية”. وأضاف، “إنه يعاني من المرض ولا يتلقى رعاية صحية جيدة داخل السجن”.

واعتبر، رئيس المجلس الأعلى لفزان، أن عبدالله السنوسي كان ضابطًا ليبيًا ملتزمًا بالتعليمات، وحاله حال كل الضباط في ليبيا المتواجدين حاليًا. وقال: “لماذا كل هذا التعنت في التعامل مع ملف قضيته، ولماذا المماطلة؟”.

وأضاف، “حتى العفو العام الذي أقره مجلس النواب لم ينفذ بحقه، وبذلك سيتحمل الدبيبة شخصيًا سلامة السنوسي بشكل مباشر هو وكل مسؤول عن ذلك”.