رئيس الحكومة يصدر تعليماته لوزير الزراعة بتنظيم عمل الشرطة الزراعية وتفعيل دورها

بحث رئيس الحكومة فتحي باشـاغا، الأربعاء، مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية يونس أبو حسن، سير العمل بالوزارة والجهات التابعة لها والأعمال الجاري تنفيذها بعدد من المرافق والمشاريع الزراعية.

رئيس الحكومة، وخلال الاجتماع الذي عقده بمقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت، أصدر تعليماته بتنظيم عمل الشرطة الزراعية وتفعيل دورها وتكوين لجنة أزمة تحت مراقبة رئيس الوزراء لحل المختنقات وإكمال أعمال الصيانة الجاري تنفيذها بعدد من المشاريع ومتابعة ملف الأعلاف وأسمدة اليوريا وآلية توزيعها على المستهدفين ليبيا.

كما وجّه باشـاغا بإعداد تقرير شامل يتضمن حصاد أعمال وزارة الزراعة في كل مناطق ليبيا ومشاريعها المستهدفة في العام الجديد.