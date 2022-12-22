رئيس الحكومة ووزير الدفاع يناقشان ملف الحدود ودور المؤسسة العسكرية في مكافحة الأنشطة غير القانونية

ناقش رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، مع وزير الدفاع أحميد حومة، في سرت يوم الأربعاء، ملف الحدود ودور المؤسسة العسكرية في مكافحة الأنشطة غير القانونية

وتناول الاجتماع سبل دعم وزارة الدفاع وتوفير الإمكانيات اللازمة لها وتدريب وتأهيل عناصرها لتعزيز أمن وحماية الحدود ومكافحة الأنشطة غير القانونية لشبكات تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

وشدد باشاغا على ضرورة التنسيق المشترك وتبادل التقارير والمعلومات الأمنية المفصلة بين وزارة الدفاع والأجهزة المختصة وإداراتها لتعزيز التعاون الأمني بالمنافذ وإحكام السيطرة على الحدود الجنوبية خصوصًا، والمحافظة على التراب الليبي من التعدي والاختراق.