وزير بيئة الدبيبة من كندا: ليبيا مستمرة في مراقبة التنوع الإحيائي و النُظم البيئية 

شارك وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ابراهيم العربي في إجتماعات دول الاطراف في إتفاقية التنوع الإحيائي CBD بمشاركة اكثر من 120 دولة.

وأثنى وزير البيئة على حكومتي كندا والصين على تنظيمهما لهذا الحدث الدولي رفيع المستوى على مستوى رؤساء حكومات ووزراء تلك الدول .

وأكد على استمرار جُهود ليبيا في مراقبة وحماية التنوع الإحيائي و النُظم البيئية و تحقيق المعايير المعنية بالبيئة ،كذلك تعزيز العمل و التعاون بين دول الاطراف في مجال بناء القدرات و تبادل الخبرات للوصول الى الهدف الاسمى لمستقبل الحياة على الارض التي تنتظره الاجيال القادمة .