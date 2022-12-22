المنفي: جهاز المخابرات أدى واجبه في تحقيق الأمن بليبيا

حضر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبدالله اللافي، الأربعاء، حفل تخرج الدفعة (32) من منتسبي جهاز المخابرات الليبية.

وشهد الحفل حضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة بالحكومة نفسها محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات حسين محمد العائب، وعدد كبير من ضباط وضباط صف جهاز المخابرات العامة.

وأشاد المنفي خلال كلمته بالمناسبة، بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون بالجهاز في حماية أمن وسلامة الوطن، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا، واعتبارها من المؤسسات الأمنية المهمة التي حافظت على واجباتها وأهدافها في تحقيق أمن وسلامة ليبيا.