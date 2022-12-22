بعد اشتباك مسلح مع العصابة.. تحرير 3 سودانيين مختطفين في سبها

نجح رجال البحث الجنائي سبها في تحرير ثلاثة مختطفين خلال تنفيذ عملية مداهمة لمنزل قيد الإنشاء كانوا محتجزين بداخله من قبل عصابة لاذ أفرادها بالفرار بعد اشتباك مسلح مع رجال البحث الجنائي.

وأوضحت الإدارة العامة للبحث الجنائي سبها في بيان أن عملية التحرير جاءت بعد حضور مواطن سوداني الجنسية يدعى (ع.أ.ع) للإبلاغ عن تعرضه للخطف هو وثلاثة من إخوانه بالقرب من مصحة فزان.

وذكر البيان أن الخاطفين أطلقوا سراح أحد المختطفين لإحضار 90 ألف دينار، من أجل إطلاق سراح الآخرين، وتوجه للإبلاغ عن مكان احتجازهم بالطريق الزراعي الجديد.

وأضاف البيان: “بناء على ما أفادنا به تم فتح محضر للمذكور وعرضه على النيابة العامة وأخد إذن بمداهمة المكان عليه، ثم تكليف أعضاء القبض والتحري بمداهمة المكان المذكور”.

وأشار البيان إلى أن مكان الاحتجاز كان منزلا قيد الانشاء وأثناء عملية المداهمة حدث اشتباك معا الخاطفين وأعضاء القبض والتحري ولاذوا بالفرار على متن سيارة نوع هونداي فيرنا بيضاء اللون وسيارة نوع هونداي سوناتارصاصية اللون.

وتابع: “تم تحرير المختطفين وكان عددهم ثلاثة أشخاص وهم بصحة جيدة وتمت إحالتهم إلى مقر الفرع لضبط أقوالهم وجمع معلومات عن الخاطفين”