حبس المراقب المالي السابق ببعثة ليبيا في روسيا البيضاء بتهمة الاختلاس

أصدرت النيابة العامة الليبية، قرارا بحبس القائم بأعمال المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى روسيا البيضاء، بتهمة الاختلاس وانحراف سلوكه عن مقتضيات الوظيفة العامة.

وقال مكتب النائب العام في بيان له، إن نائب النيابة العامة بمكتب النائب العام، شرع في استقصاء انحراف سلوك المراقب المالي، وذلك ردا على خرق قواعد إدارة المال العام، وكف يد المتعدين على حرمته.

ووفقا للبيان، فإن التحقيقات أثبتت اجتراء المراقب المالي على المال العام، باختلاسه عشرات الآلاف من النقد الأجنبي المعهود إليه حفظه، والتصرف في قيم مالية أخرى بالمخالفة للقواعد الناظمة لأوجه صرف المال العام.

وأضافت النيابة العامة أن المراقب المالي تعمد صرف رواتب لأشخاص انقطعت صلتهم بإطار وظائف البعثة، وأساء إلى المصلحة العامة، بتحديد أوجه التصرف في مخصصات الإيفاد للدراسة في الدولة المعتمد لديها، على غير الوجهة الصحيحة؛ مما ترتب عنه الإضرار بمستحقي الخدمة، ممن أوجب القانون على البعثة رعايتهم.

وبإثبات الواقع المنسوب إلى المتهم؛ أمر المحقق بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.