بلدية بنغازي وشركة دايو الكورية تبحثان تنفيذ مشاريع بنية تحتية

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أكد وفد من شركة دايو الكورية رغبة الشركة في العودة إلى مدينة بنغازي وإمكانية تفعيل مشروعات البنية التحتية المتوقفة منذ أكثر من عشرة أعوام بالتنسيق مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

والتقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، مع نائب رئيس أول والمدير المقيم للشركة الكورية، إل يونغ تشوي، والوفد المرافق له. وقالت البلدية، إن اللقاء بحث سبل تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المدينة.

وكان لشركة دايو الكورية أعمال سابقة نفذتها في بنغازي في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي من أبرزها مشروع 7000 وحدة سكنية ومشروعات الطرق والجسور والحدائق وغيرها.

وأضافت البلدية، أن الشركة ستبحث المستجدات التي تقدم بها رئيس المجلس التسييري للبلدية عن مشروعات الإسكان الحالية والضرورية، وكذلك المشاريع الاستثمارية.

وقالت إن بوجواري، أكد استعداد البلدية للتعاون التام، فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع البنية التحتية عن طريق الشركة خاصة أن للشركة أعمال سابقة نفذتها في بنغازي انعكست إيجابًا على المرافق والخدمات العامة في المدينة.