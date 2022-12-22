أزمة مدارس في بلدية عمر المختار وعميد البلدية يناشد الحكومة بحلها

أخبار ليبيا 24

وجّه، عميد بلدية عمر المختار بالجبل الأخضر، المهندس بوفراج سعد، مناشدة عاجلة إلى الحكومة ووزارة التعليم بوضع حلول عاجلة لحل أزمة المدارس داخل البلدية.

وقال سعد، إن هناك 9 مدارس فقط، ولا تتناسب مع الرقعة الجغرافية الكبيرة للحدود الإدارية للبلدية، مؤكدًا أن الأمر أسفر عن اكتظاظ طلابي بالفصول الدراسية.

وأضاف، أن عدد الطلاب داخل إحدى المدارس وصل إلى 102 طالب، الأمر الذي قد يتسبب في مخاطر صحية ناتجة عن عدوى فيروس المخلوي التنفسي، الذي يمكن أن يتفشى بين التلاميذ.

وأكد عميد بلدية عمر المختار، أن المدارس تعاني من افتقار مرافقها لدورات مياه، وعدم وجود مياه صالحة للشرب، وكذلك تهالك أسقفها، وكثرة الحشائش المعيقة للسير، وانتشار برك الصرف الصحي، وتكدس القمامة فيها.

وقال، “قدمنا العديد من الطلبات الرسمية للحكومة ووزارة التعليم، من أجل إنشاء مدارس جديدة، ولكن لم يتم تنفيذ هذه المطالب إلى الآن”.

وأضاف، “نناشد الحكومة ووزارة التعليم بوضع حلول عاجلة، من أجل هذه المشكلة وفي أسرع وقت ممكن”.