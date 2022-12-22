بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تتكاثر السحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى سرت.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (15- 21)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على بعض المناطق خاصة على الخليج, وظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (16- 21)مْ ولا تتجاوز (14)مْ على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 20)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الواحات.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-21)مْ.

مدينة طرابلس

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