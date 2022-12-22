سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة في انخفاض

أخبار ليبيا 24

توقعت أرصاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفرقة مع تكاثر السحب على مناطق الساحل الليبي.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة القصوى ما بين 15 إلى 20 مئوية ولا تتجاوز 14 مئوية على مناطق الجبل الأخضر شرق ليبيا. وأشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة ستكون منخفضة أثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية.

وقال المركز، إن من المتوقع ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على مناطق الجبل الأخضر.

وذكر أن الرياح يتكون شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، على شمال غرب ليبيا، بينما تكون شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة على الشمال الشرقي.

وفي الجنوب تكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة غربًا، وشمالية غربية معتدلة السرعة شرقًا.