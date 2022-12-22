امطير: الله أرسلني وسيلة لمساعدة الناس

علقت آمنة امطير، عضو مجلس الدولة، على أحد متابعيها، انتقد عدم مساعدتها لوالدة شهيد مصابة بالسرطان، تواصلت معها للسفر لتلقي العلاج في تركيا، معتبرة أن هذا “كذب وافتراء، وأنها من لم تستطع مساعدته عن طريق الدولة تساعده بطريقة أخرى”.

وقالت امطير في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، “أولا لست بوزير الصحة ولست برئيس حكومة ولست وزير الشؤون الإجتماعية، ومن استطعت مساعدته ساعدته وليس بجميلي لأن الله أرسلني كوسيلة لمساعدته فقط لا غير، وأما كذب كهذا الكذب لن أتحمله ولا أتقبله”.