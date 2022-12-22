بعد انتقادها لدبيبة.. خارجية الوحدة تعلن اختراق حساب المنقوش على تويتر

أعلنت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة لوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عن تعرض عدد من المواقع الليبية لهجوم إلكتروني كشفت عنه الشركة القابضة للاتصالات.

وأوضحت المنصة، أنه حدث خرق أمني للحساب الرسمي لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة، نجلاء المنقوش، على منصة “تويتر”، وأن الفرق الفنية تعمل على استرداد الحساب والتواصل مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.

ونشر حساب وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش على تويتر، مساء الأربعاء، تغريدات تنتقد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بشأن تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي؛ وهو ما يشير إلى اختراق الحساب.

ونشر حساب المنقوش تغريدة أولى تستنكر تصريحات الدبيبة بشأن تسليم أبوعجيلة، وتعتبرها لا تمثل وزارة الخارجية، وأنها منافية للقيم الإنسانية، في حين دعت تغريدة ثانية النائب العام إلى سرعة إجراء تحقيقات لكشف المتورطين في “اختطاف” المواطن.