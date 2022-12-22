نشر تغريدة على حساب المنقوش تستنكر تصريحات الدبيبة بشأن بوعجيلة مسعود والخارجية تُعقب

أخبار ليبيا 24

أعلنت، وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، اليوم الخميس، اختراق الحساب الخاص بوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على تويتر، وذلك بعد نشر تغريدة استنكار لتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي، إلى الولايات المتحدة ومطالبة النائب العام بالتحقيق.

ووصفت الوزارة، التغريدة بأنها حملة ممنهجة لإثارة الرأي العام والتشويش على عمل وزارة الخارجية”.

وقالت الوزارة، “تم اختراق الحساب الرسمي لوزيرة الخارجية السيدة نجلاء المنقوش على منصة تويتر. وعليه، فإن كل ما يُنشر على الحساب لا يُمثل رأي السيدة الوزيرة وستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمعالجة هذا الأمر ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال”.

استنكار

ونُشر على حساب المنقوش، الموثق بـ “العلامة الزرقاء” على تويتر، فجر اليوم تغريدة تستنكر بشدة تصريحات رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، بشأن تسليم المواطن بوعجيلة المريمي.

وجاء في التغريدة أنه، “لا علاقة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحادثة اختطاف أبو عجيلة المريمي وتسليمه الى الولايات المتحدة الأمريكية ونعتبر هذا الفعل منافي للقيم الإنسانية”.

كما جاء فيها، ” فاجأنا قيام السفارة الأمريكية بإصدار بيان يتحدث باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي للدولة الليبية. ندعو النائب العام والجهات المعنية بالتعجيل في إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن المتورطين في عملية اختطاف المواطن الليبي بوعجيلة المريمي. ندعو النائب العام والجهات المعنية بالتعجيل في إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن المتورطين في عملية اختطاف المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي”.

– نستنكر بشدة تصريحات السيد رئيس الحكومة بخصوص تسليم المواطن أبو عجيلة المريمي ونعتبرها لاتمثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

– لا علاقة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحادثة اختطاف أبو عجيلة المريمي وتسليمه الى الولايات المتحدة الأمريكية ونعتبر هذا الفعل منافي للقيم الإنسانية. — Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) December 21, 2022

وجاء نشر التغريدات بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، عن تمكنها من إعادة حسابها على منصة تويتر بعد تعرضه كذلك لـ “عملية اختراق” قبل يومين، دون أن توضح من القائمين على ذلك.

وقبل 13 ساعة غردت الوزارة، تقول: “تم استعادة الحساب رسميا. نشكر كل من ساهم وتعاون معنا”.