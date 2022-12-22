اليوم.. وزارة التربية والتعليم في ليبيا تعلن عن نتيجة الشهادة الثانوية 2022 الدور الثاني

اعلنت وزارة التربية والتعليم في ليبيا انها ستقوم اليوم بالاعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2022 الدور الثاني لجميع الاقسام العلمي و الادبي و الديني .

وقالت الوزارة في بيان مقتضب صادر عنها اليوم الخميس انها تدعو كافة وسائل الاعلام والاعلاميين لحضور مراسم اعتماد واعلان نتائج الدور الثاني لشهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها الأدبي والعلمي والديني للعام الدراسي 2021 – 2022 . واشارت الوزارة الى انها ستعلن عن النتيجة الساعة 11 والنصف صباحاً في المركز الوطني للامتحانات وستقوم بنشر رابط النتائج لاحقاً عقب الاعلان الرسمي من قبل وزير التربية والتعليم . يمكنكم الحصول على رابط نتائج الشهادة الثانوية 2022 من الرابط التالي: رابط موقع نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2022 الدور الثاني برقم الجلوس بالاسم imtihanat.com

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