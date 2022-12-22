الحبيب: على باتيلي الكفّ عن الأوهام

طالب وزير الثقافة الأسبق، الحبيب الأمين، المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي بما أسماه «الكف عن الأوهام»، بحسب تعبيره.

وقال الأمين، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “بيان مجلس الأمن يوم 2022.12.21، جعل من إحاطة المبعوث الأممي باتيلي الأخيرة مجرد زوبعة في فنجان”، وفقا لقوله.

وأضاف “على باتيلي الكف عن سكب الأوهام والالتزام بالبن المعتمد والماء المقرر، بيان الحراك الشعبي لدعم الانتخابات لإنهاء المجلسين يمثلني”، على حد وصفه.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد شدد على ضرورة إنهاء أزمة القاعدة الدستورية، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت، قائلا في بيان له: “ندعم حوار ليبي، يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبي بأكمله، فاستمرار المأزق السياسي في ليبيا وعدم إحراز تقدم، يُهدد تحقيق الاستقرار والوحدة في البلاد”.

وأضاف بيان مجلس الأمن “ندعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باثيلي، لتوليد زخم جديد في العملية السياسية المتعثرة في ليبيا، وتحسين الاستقرار في البلاد، وعلى جميع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، المشاركة في حوار مع باثيلي، ومع بعضهم البعض بشكل بناء وكامل، وبروح من التوافق”.