عبد العزيز: كل من اتهم الدبيبة والمنقوش بالتآمر لإعادة فتح ملف لوكربي “كاذب ومخادع”

ليبيا – وصف عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز كل من يقول عن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش إنهم تآمروا لإعادة فتح ملف لوكربي ودفع الأموال بأنه “كاذب ومخادع”.

عبد العزيز الموالي بشدة لتركيا وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “بيان السفارة الأمريكية يضع النقاط على الحروف، من قال إن الورقة التي أظهرها الدبيبة كانت مزورة فهو كاذب، ومن قال إن الدبيبة والمنقوش تآمروا لإعادة فتح الملف ودفع الأموال فهو كاذب ومخادع، فهل سيفيق الغافلون؟”.

وفي سياق منفصل علق عضو جماعة الإخوان المسلمين على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن ترسيم الحدود البحرية الغربية لبلاده في البحر المتوسط، متضمنًا في مادته الأولى أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية، كما نص على إخطار الأمم المتحدة بالتعديل.

عبد العزيز إدعى خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة” التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحاول السطو على المياه الإقليمية الليبية. واصفًا إياه بـ “النظام المفلس” الذي قاد مصر للإفلاس.

وزعم أن مصر على حافة الإفلاس وهي تتلقى بعض المضادات الحيوية وهي في الإنعاش وتتلقى القروض من البنك الدولي ومن بعض الدول لإنقاذ هذا النظام وعندما عجز عن إدارة الأمور في مصر بطريقة جيدة، جاء للمياه الإقليمية الليبية وحاول محاولة بائسه ويائسة لسرقة المياه الإقليمية.

واعتبر أن ما وصفه بـ”نظام السيسي” وبهذه البلطجة يظن أنه يلوي ذراع حكومة عبد الحميد الدبيبة ويظن أن ليبيا في حالة ضعف ولا يمكنها الدفاع عن حقوقها حسب تعبيره.

كما رأى أن “نظام السيسي” (جمهورية مصر العربية) مفلس ومصر العظيمة يديرها بعقلية البلطجة هو ما جعله يفرط في مياه النيل، حسب قوله.

موضوع ما فعله عبد الفتاح السيسي من محاولته للسطو على المياه الإقليمية الليبية هذا النظام المفلس والذي قاد مصر للإفلاس. مصر على حافة الإفلاس وهي تتلقى بعض المضادات الحيوية وهي في الإنعاش وتتلقى القروض من البنك الدولي ومن بعض الدول لإنقاذ هذا النظام البائس وعندما عجز عن إدارة الأمور في مصر بطريقة جيدة، جاء للمياه الإقليمية الليبية وحاول محاولة بائسة ويائسة لسرقة المياه الاقليمية.

النظام السيسي بهذه البلطجة يظن أنه يلوي ذراع حكومة الوحدة الوطنية ويظن أن ليبيا في حالة ضعف ولا يمكنها الدفاع عن حقوقها. للأسف نظام مفلس ومصر العظيمة يديرها بعقلية البلطجة فرط في مياه النيل.

من جعل هذا النظام البائس يستقوي على المياه الإقليمية الليبية هم الليبيين حفتر وعقيله ومن ذهب مذهبهم، وقال نحن مع مصلحة مصر حتى لو على حساب ليبيا، كلمة عار وعمالة قليلة عليه. المجتمع الدولي سكت عن جرائم السيسي نتيجة أنه دافع ثمن لذلك، حفتر مجرم حرب، لماذا السكوت عنه إذًا؟ باثيلي ذاهب لحفتر يزوره، إلا يعرفون أنه مجرم، هل هناك من أخرج بيان عن قرار السيسي؟ النواب هل خرجوا ببيان او كلمة؟ جبناء لايستطيعوا لأنهم عملاء.

اليوم اكتشفت مقبرة جديدة في ترهونة لن تسمعوا لهم صوتا، يلعبون على العواطف وهناك من يصدقهم، المياه الأقليمية المليئة بالنفط والغاز جاء السيسي وحددها وأعطى الباقي لليونان! مصر كانت ضد استقلال ليبيا والتاريخ اليوم يعيد نفسه.

كنت أتمنى أن سمعت من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بيانات ترفض العمل المصري والعبث بمياهنا ومقدراتنا أو حتى الحكومة تلغي أي زيارة أو تستدعي من هم في مصر أو السفير المصري توبخه نريد خطوات جدية في هذا السياق.

أستغرب أن سفيرًا وصله البيان ويضعه في الدرج يجب أن يكون هناك تحرك ديبلوماسي وأن يترجم للغة الدولة المعتمد فيها ويعمم على كل البعثات الديبلوماسية، الحكومة تحتاج لدعم شعبي وأنا متأكد أن عندها خطوات.

سكرتير القذافي أحمد رمضان عالجوه ووجد أهله بسلامة، أدلى بمعلومات خطيرة جدًا، والفيديوهات موجودة.

