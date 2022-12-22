رئيس الحكومة الليبية يرحب بدعوة إطلاق حوار شامل لتشكيل حكومة موحدة

طرابلس 22 ديسمبر 2022 م ( وال ) – رحب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى الحاجة الماسة لإطلاق حوار وطني شامل، تشارك فيه كل فئات المجتمع الليبي، ويهدف إلى تشكيل حكومة قادرة على العمل في كل البلاد وتمثيل كل الشعب الليبي.

و ثمن ” باشاغا ” في تغريدتين نشرهما عبر حسابه بموقع تويتر التزام مجلس الأمن المستمر في دعم وحدة واستقلال ليبيا، وكذلك التزامه القوي بشأن تنظيم انتخابات تحظى بالنزاهة والاستقلالية رئاسية وبرلمانية. (وال _ طرابلس)

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