متحدث حكومة الوحدة يعلق على أنباء طلب أمريكي لتسليم رئيس جهاز الاستخبارات السابق

علق محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، على أنباء تسليم عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات السابق، للسلطات الأمريكية، نافيا تلقي حكومته طلباً رسمياً بذلك.

وفي تصريحات صحفية له، امتنع حمودة عن التعليق على موقف حكومته من تسليم السنوسي حال تقدم السلطات الأمريكية بطلب لتسليمه، وقال: “لا توجد لدي أي معلومة بخصوص طلب أمريكي بهذا الخصوص”.

ومع استمرار منع عائلة عبد الله السنوسي من التواصل معه، وعجزهم عن معرفة وضعه الحالي، زادت المخاوف من تسليمه إلى السلطات الأمريكية، على غرار ما حدث مع المواطن الليبي، بوعجيلة مسعود، على خلفية اتهامه في تفجير لوكربي.

وتزامنت أنباء تسليم السنوسي، مع تظاهر العشرات أمام محكمة سبها بجنوب البلاد للمطالبة بالإفراج عنه.