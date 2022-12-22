البركي: توظيف المصالحة الوطنية كشعار لأجل مكسب سياسي يضر بها

أكد المرشح البرلماني عبد الرحيم البركي، أن توظيف المصالحة الوطنية كشعار فقط لأجل مكسب سياسي ضيق، أمرٌ يضر بها وبأهميتها.

وقال البركي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “توظيف المصالحة الوطنية كشعار فقط لأجل مكسب سياسي ضيق، أمرٌ يضر بخيار المصالحة الوطنية وأهميتها، بل ويفقدها قيمتها الدينية والأخلاقية والاجتماعية”.

وأضاف “نقدر ونشيد بكل الجهود التي تتجه نحو بناء الثقة في المشروع وآلية التنفيذ، لكن ينبغي أن نرتب شروط الحل في ليبيا حسب الأصل ثم الفرع”.

وتابع في تغريدة أخرى، متسائلا: “بمعنى هل مناقشة وتنفيذ مشروع المصالحة الوطنية هو الأهم؟، أم أن توفير المناخ الصحي المناسب الذي يتحقق في الأمن ثم الإطار القانوني والتشريعي، ثم الاستحقاق الانتخابي هو الأهم؟”.