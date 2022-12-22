اعتماد نتائج الدور الثاني لشهادة التعليم الثانوي بنسبة نجاح 69.32%

اعتمدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة، صَباح اليوم الثلاثاء، نتائِج الدور الثاني لشَهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي بأقسامها الأدبي والعلمي والدِّيني لـ 45 ألفاً و558 طالباً وطالبة، للعام الدِّراسي 2021 – 2022م وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2022 الدور الثاني بنسبة نجاح عامة بلغت .69.32%، وسجّلت نسبة النّجاح في القسم العلمي بواقع 75.33%، و56.13% للقسم الأدبي، و.50.99% للتَّعليم الديني.

وَفِي السادس عَشر من الشهر الماضي، بدأت اِمتحانات الدور الثاني لشَهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي بإجراء طلاب القسم العلمي اِمتحاناتهم بمادة النُّصوص الأدبية والبلاغة، والتَّعبير، وطلاب القسم الأدبي في مادة المُطالعة والإنشاء والنَّقد الأدبي، وطلاب التّعليم الدِّيني في مادة القرآن الكريم وأحكامه. للحصول على النتائج: رابط موقع نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2022 الدور الثاني برقم الجلوس بالاسم imtihanat.com وَكانت وزارة التّربية والتّعليم قد أعلنت فِي العاشِر من أكتوبر نتيجة شَهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي، بنسبة نجاح بلغت 59.56%، كانت نسبة نجاح القسم العلمي64.63% والأدبي 40.30% والدِّيني 34.38%.

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