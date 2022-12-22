النيابة العامة تأمر بحبس مدير سابق لفرع مصرف الوحدة – زلطن لاختلاسه أكثر من 338 ألف دينار

ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لفرع مصرف الوحدة – زلطن لاختلاسه 338 ألف و500 دينار.

وكيل النيابة العامة في مكتب النائب العام بحث البيانات المرتبطة بواقعة كسب غير مشروع نَشأ عن عملية مصرفية أنجزت في فرع المصرف، فتكشف للمحقق واقع إساءة المسؤول لسلطات وظيفته، بتعمده إدخال مبلغ ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألفًا وخمسمائة دينار في تحويلات داخلية، بقصد تمويه مصدره وحركته حتى استيسر له فعل الاستيلاء عليه.

وأفاد مكتب النائب العام قائلًا: “إنه أمام قيام الأدلة الكافية على صحة إسناد واقعة الاستيلاء، انتهى المحقق إلى جملة من القرارات، أخصها الأمر بحبس المسؤول احتياطيًا، واتخاذ التدابير التي من شأنها رد المال العام”.

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