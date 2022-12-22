الارصاد: استمرار تساقط الامطار المتفرقة.. وانخفاض للحرارة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس22/ 12 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تكاثر السحب من حين لآخر على اغلب مناطق الشمال خاصة المناطق الساحلية مع سقوط أمطار متفرقة. ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (15 – 20 )مْ، ولا تتجاوز (14)مْ على مناطق الجبل الأخضر، وتكون منخفضة اثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية. ومن المتوقع بحسب التقرير ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على مناطق الجبل الاخضر.

والله اعــــــــــــــــلم

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