حمودة: لا توجد لدي معلومة بخصوص طلب أمريكي لتسليم السنوسي

أعلن محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الدبيبة، أن خبر تسليم عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات السابق، للسلطات الأمريكية غير صحيح.

وقال حمودة في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”: “لا توجد لدي أي معلومة بخصوص طلب أمريكي بهذا الخصوص”، لكنه امتنع مع ذلك عن توضيح موقف حكومته بشأن تسليم السنوسي في حالة تقديم الولايات المتحدة طلباً بشأنه.

وأبدت عائلة السنوسي خوفها من أن تقوم حكومة الدبيبة بتسليمه لواشنطن، مشيرة إلى عجزها عن التواصل معه في السجن المحتجز فيه، وتزامن ذلك مع تظاهر العشرات أمام محكمة سبها بجنوب البلاد للمطالبة بالإفراج عن السنوسي.

فيما أوضح مصدر بحكومة الدبيبة أن ما يتداول عن تسليمها السنوسي إلى الولايات المتحدة شائعة لا أساس لها من الصحة.