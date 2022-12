العنوان وصل، رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ، ونائبه علي القطراني ، وعدد من وزراء الحكومة إلى مدينة طبرق لعقد عدة اجتماعات على المستوى الخدمي والاجتماعي. وكان في استقبال باشاغا والوفد المرافق له عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية وعدد من المسؤولين داخل البلدية.

The post باشاغا ووفد وزاري يزور طبرق appeared first on صحيفة العنوان الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية