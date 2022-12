ليبيا – رأت القيادية بحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس أن بيان مجلس الأمن يرسل رسالة مفادها أن المجتمع الدولي ليس معنيًا باستقرار ليبيا والذهاب للانتخابات لتحقيق مبتغى الشعب الليبي، وأنه ما زال يريد استمرار المراحل الانتقالية إلى ما لا نهاية، وأن ما يمكن تغييره في المشهد السياسي هو الحكومة فقط.

النعاس وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” قالت: “يبدو واضحًا أن مجلس الأمن اتجه لهذا المنحى لترضية كل الأطراف المتداخلة في الشأن الليبي، إذ هو يعود بنا إلى نقطة البداية والدوران في حلقة مفرغة واستمرار الحال على ما هو عليه، أما بالنسبة لحكومة الدبيبة فهو بمثابة إنذار لها ولكنه يظل مجرد بيان إلى أن تتخذ خطوات فعلية من قبل البعثة الأممية بالخصوص”، بحسب كلامها.

Shares

The post النعاس: بيان مجلس الأمن يرسل رسالة مفادها أن المجتمع الدولي ليس معنيًا باستقرار ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية