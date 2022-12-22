رصد 3 طائرات شحن عسكرية تركية بالقرب من الأجواء الليبية

قال الباحث الليبي ورئيس مؤسسة “سلفيوم” للدراسات والبحوث جمال شلوف، إن 3 طائرات تابعة لسلاح الجو التركي، تستخدم تقنيات اخفاء التتبع، تقترب من الأجواء الليبية، ولا تحمل أي طائرة منهم رمز نداء.

ونشر شلوف عبر صفحته على “فيسبوك” تحركات الطائرات الثلاثة، منذ إقلاعهم حتى وصولهم بالقرب من الأجواء الليبية، الطائرة الأولى رقم رحلتها Reg:21-0118، بينما الثانية تحمل الرقم Reg:18-0094، حيث أقلعت الطائرتان من مدينة اسبرطه التركية.

أما الرحلة الثالثة من طراز ايرباص A400 رحلة Reg:15-0051، ولا تحمل أيضا رمز نداء وتستخدم تقنية اخفاء التتبع.

وتتجه الطائرات الثلاثة إلى الغرب الليبي، حيث من المرجح أن تهبط الرحلة الأولى في الكلية الجوية بمدينة مصراتة، بينما تهبط الثانية قاعدة الوطية الجوية، ولم تُحدد وجهة الطائرة الثالثة.