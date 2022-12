دبرز: عقيلة صالح لم يترك لنا خيارًا إلا مقاطعته

ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز عن أسفه من العبث اللامنتهي الذي يمارسه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، آخره محاولته العبث بالقضاء وبالسلطة القضائية التي تنصّ كلّ دساتير الأمم على احترامها وفصلها كليّا عن السلطتيْن التشريعية والتنفيذية. دبرز شدد في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” على أن السلطة القضائية هي التي ما زال يرى من خلالها ليبيا دولة مدنية ذات سيادة، لافتًا إلى أن مجلس الدولة استنفذ كلّ الأساليب التي تردع عقيلة وبعضًا من برلمانه على احترام السلطات، ولم يترك لهم خيارًا إلا مقاطعته ورفض عبثه والاتجاه للقضاء حتى يبطل ما أقدم عليه. وفي تعليقه على دعوة عقيلة صالح إلى استئناف التواصل مع مجلس الدولة قال: إن الدعوة ليست مستغربة بعد أن وجد ردّة فعل صلبة حالت دون محاولته تخريب القضاء. وأشار إلى تمسّك المجلس بقراره والدّفاع عن المؤسّسات القضائية بكلّ ما يملك؛ لأن الأمر في غاية الخطورة لو تمكّن من تحقيق مآربه ومن ورائه الرّجمة في إشارة إلى خليفة حفتر. بحسب قوله.

