ليبيا.. اعتماد نتائج الدور الثاني لشهادة الثانوية بنسبة نجاح 69.32%

اعتمدت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، اليوم الخميس، نتائج امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الثانوي للأقسام العلمي والأدبي والديني للعام الدراسي 2021 – 2022، بنسبة نجاح 75.33%.

ووتقدم للامتحانات 45 ألفا و439 طالبا وطالبة، نجح منهم 31 ألفا و497 طالبا.

وأدى 31 ألفا و282 طالبا وطالبة الامتحانات في القسم العلمي، نجح منهم 23 ألفا و566، بنسبة 75.33%، وفي القسم الأدبي تقدم للامتحانات 13 ألفا و853 طالبا وطالبة، نجح منهم سبعة آلاف و776، بنسبة 56.13%، أما القسم الديني فقد أدى 304 طلاب وطالبات الامتحان فيه، نجح منهم 155 طالبا، بنسبة 50.99%.