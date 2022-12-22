وفد طبي زائر يجري 55 عملية قسطرة قلبية بمركز البيضاء الطبي

أخبار ليبيا 24

أجرى وفد طبي بريطاني-تركي من منظمة “آيد ليتل هارت مايشن” المتخصص في اجراء عمليات القسطرة القلبية للأطفال، 55 عملية في مركز البيضاء الطبي.

وقال، عبدالرحيم مازق، مدير مركز البيضاء الطبي، إن هذا الوفد الطبي البريطاني التركي يزور لأول مرة المركز، وأنه تم استقبال حالات مرضية كثيرة من مختلف المدن والمناطق في ليبيا لأجل إجراء العمليات.

وأضاف مازق، أن الوفد الطبي الزائر وبالتعاون مع أطباء مركز البيضاء الطبي قام بإجراء 55 عملية قسطرة قلبية للأطفال بأعمار متفاوتة.

وأشار إلى أن هذه العمليات الكبيرة والخطيرة أجريت لهم بالمجان، وذلك ضمن مشروع النهوض، بالطواقم الطبية داخل مركز البيضاء الطبي، ومن أجل الاستفادة من خبرات وقدرات الوفد الطبي واكتساب مهارة عالية في إجراء مثل هذه العمليات النوعية والصعبة.

وثمن مدير مركز البيضاء الطبي، جهود الوفد الطبي، من خلال إجراء العمليات الدقيقة والصعبة، والتي تخدم شريحة كبيرة من المرضى، وخففت عنهم معاناة السفر والنفقات المالية.

وأعرب عن أمله في أن يكون هناك تنسيقات أخرى مع هذا الوفد ومركز البيضاء الطبي، لاستفادة أكبر عدد من المرضى، وإجراء هذه مثل هذه العمليات داخل البلاد.