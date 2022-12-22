الميسوري: الشواهد تؤكد صدق رواية النائب العام بخصوص اختطاف بوعجيلة

اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري صفوان الميسوري، أن “كل الشواهد والقرائن تؤكد صدق رواية النائب العام الليبي بخصوص اختطاف بوعجيلة المريمي في مقابل الروايات الأمريكية -التي طالها التباين -سواء في الإعلام او تلك التي تتبناها المؤسسات الرسمية وآخرها السفارة”.

وقال الميسوري؛ إنه “من المُحزن جداً مشاهدة طرف سياسي بعينه وهو يحتفي بالأجنبي ويستقوي به في صراعه السياسي مع أبناء جلدته”.

وختم موضحًا أن “المؤسف أكثر أن المآلات معروفة ومكررة عبر التاريخ؛ فالوشاية لا تطيل العمر السياسي، والوُشاة دائماً محل ازدراء الذاكرة الوطنية”.

وكان النائب العام الصديق الصور، قد أعلن في 14 ديسمبر الجاري، بدء التحقيق في حادثة تسليم المواطن مسعود أبو عجيلة للولايات المتحدة ضمن قضية لوكربي.

وقال النائب العام: “نعمل على كشف ملابسات القضية”، مشيرا إلى أن عملية التسليم جرت دون علم السلطة القضائية في ليبيا.

وفي المقابل أصدرت السفارة الأمريكية في ليبيا بيانًا أوضحت خلاله أن “عملية نقل أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي إلى عُهدة الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم تتعلق بتفجير طائرة بان آم 103 قانونيّة وتمت بالتعاون مع السلطات الليبية”.

أوضحت كذلك في بيانها، أن “عملية النقل هذه جاءت في أعقاب نشر الإنتربول بطاقة حمراء بحق مسعود في يناير 2022 تطالب جميع الدول الأعضاء في الإنتربول بتحديد مكان المدعَى عليه واعتقاله لغرض نقله إلى الولايات المتحدة”.

وأشار السفارة الأمريكية في بيانها؛ إلى أن “الولايات المتحدة لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة في عام 2008 بين الولايات المتحدة والحكومة الليبية آنذاك والتي حسمت مطالبات أمريكا والمواطنين الأمريكيين ضد ليبيا والناجمة عن حوادث إرهابية معيّنة بما في ذلك الهجوم على بان آم 103”.

وأوضحت السفارة؛ أن “الاتفاقية ألزمت الولايات المتحدة بإنهاء الدعاوى الحالية الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأمريكية الناشئة عن هذه الحوادث وتمنع رفع أي دعاوى مستقبلية، لكنها لا تقيّد بأي حال من الأحوال تعاوننا في إنفاذ القانون أو أن يكون لها أي تأثير على التهم الجنائية ضد المسؤولين عن الهجوم”.