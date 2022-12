ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم بالكور إن عودة التواصل بين مجلسي النواب والدولة أمر ضروري لحلّ الانسداد الحالي بغض النظر عن الموقف من قانون استحداث محكمة دستروية الذي أقرّه مجلس النواب.

بالكور بيّن في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أن إنجاز القاعدة الدستورية لا يجب أن يرتبط بأيّ أمر آخر.

وأكد على ضرورة استكمال التوافق حولها بين المجلسين للتجهيز للانتخابات وتوحيد المؤسّسات لا سيّما الأمنية منها.

Shares

The post بالكور: عودة التواصل بين مجلسي النواب والدولة أمر ضروري لحلّ الانسداد الحالي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية