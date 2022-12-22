إنتاج النفط الليبي يصل إلى مليون و230 ألف برميل

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن إنتاج النفط الخام في البلاد وصل إلى مليون و230 ألف برميل، بعد أن سجل مليون و216 ألف برميل.

وأضافت المؤسسة في بيان لها، اليوم الخميس، أن إنتاج المكثفات بلغ 57 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي مليار وسبعة ملايين قدم مكعب.

ووفقا للبيان، فقد توزع الاستهلاك بين 787 مليون قدم مكعب للشركة العامة للكهرباء، و122 مليون قدم مكعب للمؤسسة الوطنية النفط، و77 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى، و21 مليون قدم مكعب لمصانع الأسمنت.