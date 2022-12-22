كرموس: ماذا سيفعل الدبيبة إذا برأ القضاء الأمريكي «بوعجيلة»؟

هاجم عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، متسائلا: “إذا تمت تبرئة بوعجيلة مسعود فما هو موقف الدبيبة الذي أصدر حكما مسبقًا عليه؟”.

وقال كرموس، في تصريحات صحفية له: “بوعجيلة لا زال في نظر القضاء الأمريكي متهمًا ومن الممكن أن يصدر حكم ببراءته فيما بعد، وحكومة الدبيبة حكمت على مواطنها بوعجيلة مسعود بالإدانة قبل انتهاء محاكمته في أمريكا”.

وأضاف “الملف أصبح واضحا وليس بحاجة لتصريحات أمريكية، بعد اعتراف الحكومة بتسليمها المواطن بوعجيلة مسعود، وقد أصبح الأمر مخجلاً جدًا لأي مسؤول أن يصرح بما لا يعلم ويرتب على نفسه التزاما من المجهول”.