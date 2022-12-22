مجددا.. وزارة الخارجية تعلن استعادة المنقوش لحسابها بمنصة تويتر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2022

مجددا أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية استعادة الوزيرة نجلاء المنقوش حسابها على منصة تويتر بعد تعرضه لعملية اختراق وصفتا الوزارة بالممنهجة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أنها تعرضت للعديد من المحاولات والهجمات الإلكترونية التي تستهدف عمل وزارة الخارجية وتحاو التشويش عليها من خلال نشر بيانات مزورة.

وشددت وزارة الخارجية على أنها باشرت التحقيق في هذه الحوادث بالتعاون مع الجهات المختلفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال ومحاسبة المسؤولين عنها وفق الإجراءات القانونية.

وبعد ساعات قليلة بعد إصدار وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة للدبيبة بلاغا تؤكد فيه استرجاع حسابها على تويتر بعد تعرضه لخلل تقني خلال اليومين الماضيين، تفاجأ الليبيون بموقف جديد صادر عن حساب المنقوش على تويتر حول جدل تسليم أبوعجيلة المريمي.

وقال بيان صادر عن حساب المنقوش على تويتر إنها تستنكر “بشدة تصريحات السيد رئيس الحكومة بخصوص تسليم المواطن أبو عجيلة المريمي وتعتبرها لاتمثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي“.

وأضاف الحساب الموثق “حمائيا” بالعلامة الزرقاء التي تثبت ملكيته للمنقوش، أن وزارتها لا علاقة لها “بحادثة اختطاف أبو عجيلة المريمي وتسليمه الى الولايات المتحدة الأمريكية ونعتبر هذا الفعل منافي للقيم الإنسانية“.

ودعت المنقوش بحسب ما هو منشور “النائب العام والجهات المعنية بالتعجيل في إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن المتورطين في عملية إختطاف المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي“.

كما استنكر البيان قيام السفارة الأمريكية بإصدار بيان يتحدث بإسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي للدولة الليبية.