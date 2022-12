المدغيو: لن تُعقد أي اجتماعات بين رئيسي النواب والدولة أو لجنتي المسار الدستوري قبل منتصف يناير

ليبيا – كشف عضو كتلة “التوافق الوطني” بمجلس الدولة الليبي، خليفة المدغيو عن تعطل جلسة رسمية لمجلس الدولة كانت مقرر عقدها اليوم الأربعاء للتصويت على عدة قرارات.

المدغيو قال في تصريح لموقع “عربي21”: إن جلسة رسمية كانت مقررة الأربعاء تم تأجليها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد وأن رئاسة المجلس قررت عقد جلسة أخرى يوم الإثنين المقبل.

وأوضح أن جلسة اليوم كان من المفترض أن يتم فيها التصويت على عودة التواصل مع مجلس النواب بعد دعوة رئيس البرلمان عقيلة صالح لاستئناف المفاوضات، لكن الجلسة تعطلت ولا يعرف هل توجد أسباب لذلك أم أن التعطيل مفتعل. وفق قوله.

وأضاف: “شهدت الفترة الماضية عدة وساطات دولية ومحلية وإقليمية من أجل حل إشكالية التواصل بين مجلسي النواب والدولة بعد قرار مجلس الدولة تجميد المفاوضات بسبب قرار البرلمان إنشاء المحكمة الدستورية”.

وبسؤاله عن لقاء قريب يجمع رئيسي المجلسين “عقيلة والمشري”، أجاب: “الحقيقة لن تعقد أي اجتماعات سواء بين الرئيسين أو حتى بين لجنتي المسار الدستوري قبل منتصف يناير المقبل ،كون هناك اتفاقٌ أن تعقد اللقاءات بحضور المبعوث الأممي والأخير في إجازة حتى التاريخ سالف الذكر”.

ورأى أن كل ما جاء في إحاطة عبد الله باتيلي صحيح وهو واقع لا ينكره أحد وللأسف المجلسان تسببا في تعطيل المسار الانتخابي.

كما اعتبر أن بيان مجلس الأمن بخصوص تشكيل حكومة موحدة هو خطوة إيجابية وهو الحل الأمثل الآن والجميع يريد أن تشكل الحكومة قبل إجراء الانتخابات حتى تتم العملية بشكل شفاف. حسب تقديراته.

