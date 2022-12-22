الطقس في ليبيا.. أجواء باردة وسقوط أمطار على المناطق الشمالية

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، تكاثر السحب من حين إلى آخر، مع سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، عن تراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و21 درجة مئوية في معظم المناطق.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من طرابلس إلى سرت، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 15 و21 درجة مئوية.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على بعض المناطق، خصوصا على الخليج، وظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 16 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الواحات، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية.