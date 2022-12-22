وزير خارجية إيطاليا: هناك قلق كبير حول ليبيا

أكد وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاجاني، أن هناك قلقا كبيرا حول ليبيا، مشيرا على أنهم يعملون بشكل مكثف مع جميع دبلوماسييهم بشأن القضية الليبية.

وقالت وكالة آنسا الإيطالية، في تقرير لها رصدته وترجمته «الساعة 24»: “جاء ذلك خلال خطاب لتاجاني حول ليبيا في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر سفراء إيطاليا إلى العالم الذي تنظمه وزارة الخارجية الإيطالية في روما يومي 21 و22 ديسمبر 2022 بمشاركة أكثر من 100 سفير إيطالي في الخارج”.

وأضاف وزير خارجية إيطاليا “نعمل بشكل مكثف أيضاً مع جميع دول شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء لأننا نعتبرها أولوية، وكذلك لحل قضية الهجرة. ولكن ليس هذا فقط، بل نعمل على وجود أكبر من أي وقت مضى لبلدنا في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

وتابع “ايطاليا راسخة ليس فقط جغرافياً ولكن أيضا تاريخياً في منطقة البحر المتوسط “.