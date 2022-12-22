شركة الكهرباء: صيانة محطة بمدينة ترهونة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2022

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من أعمال صيانة وإعادة تأهيل محطة كهرباء ابار مجي (1) جهد 11 ك. ف بمدينة ترهونه، بعد تهالكها وتشغيلها بدون أجهزة وقاية لفترة طويلة.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن فنيو دائرة التركيبات العامة التابعة لإدارة توزيع طرابلس تمكنوا من إعادة إعادة تأهيل محطة كهرباء ابار مجي 1 جهد 11 ك.ف شملت تركيب خلايا ضغط عالى وصيانة قواطع وشحن وقاية وتشغيلها بكفاءة عالية.

وفي سياق قامت إدارة الذيزل والطوارئ بالإدارة العامة للتوزيع بتركيب مولد كهربائي بمستشفي الهضبه العام قسم العمليات وكذلك مولد كهربائي لمجمع العيادات الخارجيه بمستشفى الهضبة العام منفصل وذلك في إطار التعاون بين الشركة والقطاعات الحيوية العامة لضمان استمرار وعدم انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفيات.