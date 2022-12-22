باشاغا في زيارة ميدانية للوقوف على أعمال صيانة مقر مجلس النواب بطبرق

العنوان-طبرق

أجرى رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، زيارة ميدانية للوقوف على أعمال صيانة وتطوير مقر مجلس النواب في طبرق.

ووصل، باشاغا، رفقة نائبه علي القطراني، والوفد المرافق لهما زيارة إلى مدينة طبرق.

وبحسب بيان الحكومة، التقى باشاغا مسؤولي الإدارة ومهندسي الشركة المنفذة للأعمال، واستمع إلى شرح عن الإنشاء ونسبة الإنجاز في المشاريع الثلاثة “ديوان رئاسة مجلس النواب، ومقر مجلس النواب، والإدارات التابعة لمجلس النواب”.

ووجه باشاغا إلى ضرورة إنهاء أعمال الصيانة والتطوير في الوقت المحدد وفق المقايسات الهندسية المعتمدة.

وتأتي زيارة باشاغا لمدينة طبرق في إطار زياراته المنتظمة للبلديات، ومتابعته المباشرة ووقوفه ميدانياً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحل المشاكل والمختنقات التي تعاني منها المدن والبلديات.

وكان قد تعرض مقر مجلس النواب في يوليو الماضي إلى إضرام النيران من قبل متظاهرون غاضبون؛ وذلك بعد حشد أمام المقر طالب بحل المجلس وإجراء الانتخابات وتحميل جميع الأجسام السياسية المسؤولية عن تردي الأوضاع في البلاد.