كرموس: حكومة الدبيبة أدانت أبو عجيلة المريمي قبل أن يقول القضاء كلمته

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إن حكومة تصريف الأعمال أدانت أبو عجيلة المريمي قبل أن يقول القضاء كلمته فضلًا عن اعترافها بتسليمه.

كرموس وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”،أشار إلى أن المواطن أبو عجيلة المريمي والمعتقل عند السلطات الأمريكية ما زال في نظر القضاء الأمريكي متهمًا والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.

ورأى أنه من الممكن أن يصدر حكم ببراءته فيما بعد، متسائلًا عن موقف رئيس الحكومة الذي أصدر حكمه ووصفه بالمجرم والقاتل، وصانع للقنابل؟.

كرموس ختم: “مخجل جدًا ومؤسف، أن يقوم مسؤول بالتصريح بما لا يعلم ويرتب على نفسه التزام من المجهول”.

