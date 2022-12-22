وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة: نعمل على تسوية أوضاع الموظفين

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفاء الكيلاني، أنه جاري العمل على تسوية الأوضاع الإدارية لموظفي القطاع، وإجراء المطابقة لتنفيذ جدول المرتبات الموحد للموظفين.

وقالت الوزيرة في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن العمل مستمر أجل التحول الرقمي بما يسهل وصول الخدمات إلى المواطنين في أي مكان.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تدعم فروعها بالتجهيزات والمخصصات المالية، داعية الفروع إلى التنسيق الدائم مع البلديات، خصوصا فيما يتعلق بتخصيص مقارّ مناسبة لها.

وأشادت الوزيرة بجهود موظفي فرع الشؤون الاجتماعية في مصراتة، والتي بذلوها لتسليم بطاقات “إيفاء” الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق 18 عاما.