ابن شقيق «بوعجيلة»: طالبنا النيابة العامة بالتحقيق مع الدبيبة والمنقوش وبوغدادة

أكد عبد المنعم المريمي ابن شقيق بوعجيلة مسعود، أنهم يواجهون صعوبات في الحصول على تأشيرة سفر للولايات المتحدة على عكس ادعاء رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة.

وقال المريمي، في تصريحات صحفية: “الزيارة ستكون مكلفة وتتجاوز إمكاناتنا المادية لكننا مصممون على السفر لرؤية عمي، الذي خُطف من منزله أمام أفراد عائلته دون أي أمر قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة”.

وأضاف “عملية الخطف ترافقت مع ترهيب علني وأدعو السلطات القضائية للتحقيق الفوري ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، فرواية الدبيبة وإدانته لعمي كاذبة وتنطوي على اتهامات ملفقة”.

وتابع “طالبنا النيابة العامة بالتحقيق مع الدبيبة والمنقوش وعمر بوغدادة قائد القوة المشتركة في مصراتة لتورطهم في عملية التسليم، واتهمناهم أيضًا بسجن عمي لأكثر من شهر دون تهمة قبل تهريبه إلى الولايات المتحدة، ونستغرب موقف الدبيبة خاصة وأن القضية أغلقت منذ عقود”.