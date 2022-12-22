نقل 2007 عنصر طبي ومساعد من المنطقة الغربية إلى مراكز متخصصة ومستشفيات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2022

تباحث وكيلا وزارة الصحة لشؤون المستشفيات والمراكز الطبية سعد الدين عبد الوكيل وتوفيق الدرسي، مع لجنة التدوير الوظيفي، نتائج عمل اللجنة بعد استكمالها المرحلة الثانية من إعادة تدوير التكدس الوظيفي بعدد من المرافق الصحية.

وأوضحت رئيس اللجنة مدير إدارة التمريض فاطمة الوافي، أن اللجنة تمكنت في المرحلة الثانية من تجهيز إجراءات نقل ألفان وسبعة عنصر طبي وطبي مساعد من الخدمات الصحية طرابلس وضواحيها والمنطقة الغربية، وتوزيعهم على ثمانية مراكز متخصصة ومستشفيات كبرى لسد العجز في العديد من التخصصات الطبية بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

وكانت اللجنة قد أنهت أعمالها في المرحلة الأولى بعد استكمالها إجراءات نقل ألف ومائة عنصر طبي وطبي مساعد من إدارات الخدمات الصحية في بلديات (غدامس، صبراتة، صرمان، ترهونة، غريان، العجيلات) إلى المستشفيات العامة الواقعة في نطاق البلديات.

وجرى اعتماد ثلاثة عشر قرارًا بنقل موظفين من قبل وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، وانتهى الاجتماع بالتوقيع على محاضر تسليم واستلام قرارات نقل الموظفين بين لجنة التدوير الوظيفي والجهات التي تم التدوير بينها.

يشار إلى أن اللجنة تتولّى بموجب قرار تشكيلها رقم (175) لسنة 2022 فرز احتياجات المرافق الصحية من العناصر الطبية والطبية المساعدة داخل البلديات، وإعادة تدويرها وفق الاحتياج.