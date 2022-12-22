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وهيبة: الرئاسي يعتزم عقد المؤتمر الأول للمصالحة في ليبيا بمشاركة جميع القوى السياسية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلنت الناطقة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة أن المجلس يعتزم عقد المؤتمر الأول للمصالحة في ليبيا بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد.

وهيبة وفي مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الأربعاء: قالت: “إن المصالحة التي يعمل عليها المجلس هي مشروع مجتمعي وليست مصالحة سياسية أو اقتصادية فقط، بل هي مشروع يتسم بالتكاملية والمشاركة المحلية الواسعة”.

 

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صحيفة المرصد الليبية

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