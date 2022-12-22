باشاغا يتفقد أعمال صيانة وتطوير مقر مجلس النواب الليبي في طبرق

أجرى رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، زيارة تفقدية لأعمال صيانة وتطوير مقر مجلس النواب في طبرق.

ووفقا لما نشرته الحكومة عبر صفحتها على “فيسبوك”، فقد وصل باشاغا، ونائبه علي القطراني، وعدد من وزراء الحكومة إلى المدينة؛ لعقد عدة اجتماعات على المستوى الخدمي والاجتماعي.

والتقى باشاغا مسؤولي الإدارة ومهندسي الشركة المنفذة للأعمال، واستمع إلى شرح عن الإنشاء ونسبة الإنجاز في المشاريع الثلاثة ديوان رئاسة مجلس النواب، ومقر مجلس النواب، والإدارات التابعة لمجلس النواب.

ووجه بضرورة إنهاء أعمال الصيانة والتطوير في الوقت المحدد وفق المقايسات الهندسية المعتمدة.