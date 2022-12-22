البكوش: الشعب الليبي تحصل على كم هائل من الهراء في بيان مجلس الأمن

أكد المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش، أن “الشعب الليبي تحصل على كم هائل من الهراء في بيان مجلس الأمن”.

وقال البكوش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”: أن ”بيان مجلس الأمن المشوش الثلاثاء الماضي؛ أعطى شيئًا لكل المستفيدين من الوضع الراهن”.

وختم موضحًا ؛ “بينما تحصل الشعب الليبي على كم هائل من الهراء: دعوة غير عقلانية لإجراء انتخابات رئاسية، وإصرار على حكومة موحدة دون ربط ذلك بخطة انتخابات واضحة، وإشارة ساخرة لا قيمة لها إلى معاقبة المعرقلين”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أكد على “ضرورة إنهاء أزمة القاعدة الدستورية، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت”.

وقال مجلس الأمن في بيان له، إنه “يدعم حوار ليبي، يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبي بأكمله”، مشيرًا إلى أن “استمرار المأزق السياسي في ليبيا وعدم إحراز تقدم، يُهدد تحقيق الاستقرار والوحدة في البلاد”.

وتابع مجلس الأمن، أنه “يدعم جهود عبدالله باثيلي لتوليد زخم جديد في العملية السياسية المتعثرة في ليبيا، وتحسين الاستقرار في البلاد”، مشددًا على ” جميع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، المشاركة في حوار مع باثيلي، ومع بعضهم البعض بشكل بناء وكامل، وبروح من التوافق”.

وأردف المجلس في بيانه أنه يجب على “جميع الجهات الفاعلة وضع اللمسات الأخيرة على التسوية السياسية، بما في ذلك الأساس الدستوري، من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، في أقرب وقت”.