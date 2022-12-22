قبيل اختتام زيارته إلى البيضاء.. باشاغا يوجه بحصر مشكلات البلديات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2022

قبيل اختتام زيارته لمدينة طبرق أصدر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الخميس تعليماته لوزراء التربية والتعليم والأشغال العامة والحكم المحلي لحصر المختنقات التي تعاني منها جميع البلديات وإعداد تقرير شامل عن قطاعات التعليم والصحة والكهرباء وشبكة المياه والصرف الصحي وحصر المشاريع الخدمية المتوقفة والشروع بصورة عاجلة في وضع الحلول والمقترحات تحت إشراف ومتابعة نائب رئيس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده باشاغا مع عمداء بلديات منطقة البطنان وهي (طبرق، مساعد ، البردي، مرسى الدفنة، الوفاق) وبلدية أم الرزم .

وتناول الاجتماع ملف الخدمات العامة والاستماع إلى مشاكل ومختنقات البلديات والاحتياجات الضرورية للمواطنين خصوصاً في الجوانب الخدمية والتنموية.

وأكد عمداء البلديات دعمهم للحكومة الليبية وتنفيذ تعليماتها من أجل تحقيق أهدافها الرامية لتحسين جودة الحياة والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل المناطق والبلديات.