ليبيا – استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الأربعاء إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي.

بوشناف أطلع المستشار صالح على نتائج زياراته الخارجية وخطوات تأسيس مجلس الأمن القومي لتجمع س ص، ومشاريع قوانين يعتزم مجلس الأمن القومي طرحها على مجلس النواب، كما شمل اللقاء بحث سبل الدفع بالعملية السياسية.

