مفتاح: إشارة البيان الصادر عن مجلس الأمن إلى أهمية إجراء حوار تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية

قال المحلل السياسي، حسين مفتاح إن إشارة البيان الصادر عن مجلس الأمن إلى أهمية إجراء حوار وطني شامل وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، ومواصلة الجهود من جانب المجلس الرئاسي، بدعم من البعثة والاتحاد الإفريقي بهذا الخصوص، يمكن أن تكون التفاتة جديدة من مجلس الأمن لما يمكن أن يقوم به الرئاسي في ظل الانسداد السياسي.

مفتاح، وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أوضح أن إشارة أعضاء مجلس الأمن إلى أن التدابير المنصوص عليها في القرار 1970 لسنة 2011 والمعدلة بقرارات لاحقة تنطبق على الكيانات والأفراد الذين تحدد لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والمعنية بليبيا مشاركتهم في الأعمال التي تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو عرقلة أو تقويض استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، يمكن أن تطبيقها على العديد من القيادات في المشهد السياسي الحالي.